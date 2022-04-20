Коля Серга, который служит в ВСУ, признался готов убивать врагов

Певец и ведущий Коля Серга вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Чем дольше артист находится на войне, тем больше он понимает, что готов уничтожать русских орков.

Коля Серга подчеркнул, что Украина обязательно победит, ведь за это воюют невероятные люди, ежедневно уничтожающие врагов на разных фронтах.

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Коля Серга о службе в ВСУ

В военной части, в состав которой входит артист, очень много добровольцев, среди которых бизнесмены, госслужащие, дальнобойщики и другие. И это люди разных национальностей: молдаване, болгары, турки и т.д. Их всех объединяет одно – любовь к Украине. Даже не родившийся здесь готов за нее умереть. Настоящего украинца показывает, что он может сделать ради родной земли.

Коля Серга не был в серьезных противостояниях с врагом, где пришлось бы убивать российских оккупантов. Он признался, что война стала определенным испытанием, ведь пришлось не только взять в руки оружие, но и осмелиться стрелять во врагов.

Главное сомнение было в том, смогу ли я стрелять? Но я понимал, что иду в ряды ВСУ и должен взять в руки оружие, а это значит, что должен воевать. А чем глубже я нахожусь в этих событиях, тем больше понимаю, что я готов!

– подчеркнул артист.

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