Еще одна украинская знаменитость пополнила ряды Вооруженных Сил. К защитникам присоединился лидер группы O. Torvald Женя Галич.

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Женя Галич вступил в ВСУ

На официальном сайте коллектива опубликовали фото музыканта в военной форме и с оружием. Участники группы поддержали своего лидера.

Женя присоединился к рядам ВСУ. Придавай там оркам по зубам,
– написали под фотографией.


Женя Галич вступил в ряды ВСУ / Фото из инстаграма группы

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