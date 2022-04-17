Еще одна украинская знаменитость пополнила ряды Вооруженных Сил. К защитникам присоединился лидер группы O. Torvald Женя Галич.
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Женя Галич вступил в ВСУ
На официальном сайте коллектива опубликовали фото музыканта в военной форме и с оружием. Участники группы поддержали своего лидера.
Женя присоединился к рядам ВСУ. Придавай там оркам по зубам,
– написали под фотографией.
Женя Галич вступил в ряды ВСУ / Фото из инстаграма группы
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