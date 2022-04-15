Фронтмен украинской рок-группы Green Grey, 52-летний Diezel (настоящее имя – Андрей Яценко) решил подкрепить ряды защитников. Он сообщил, что видит себя полезным с оружием.

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Diezel из Green Grey ушел в добровольцы

Музыкант сообщил, что подписал контракт с батальоном "Мрія", где и будет служить и защищать Украину от оккупанта.

Ясно одно – все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших ребят, и сил понадобится немало! Я вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с батальоном "Мрія". Будем служить. Слава Украине,

– написал Diezel.



Diezel будет защищать Украину / Фото с инстаграма Diezel



Diezel будет защищать Украину / Фото с инстаграма Diezel

Заметим , среди украинских знаменитостей есть многие, кто встал на оборону нашей территории от врага. Читайте подробнее в материале .

Скандал из Green Grey