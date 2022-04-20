Известные люди взяли в руки оружие, чтобы защищать украинскую землю от врагов. Оккупанты уже уничтожили многие украинские города и наши защитники делают все возможное, чтобы жертв и разрушений было как можно меньше. Но даже у мужчин от увиденных зверств, состоявшихся в наших городах, наворачиваются слезы.

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Никита Добрынин о службе в терробороне

Телеведущий пошел на службу, поскольку прежде должен был защищать свою семью. Хотя жена уговаривала остаться с ней и сыном, Никита понимал, что сейчас его защита нужна именно с оружием в руках. За время, пока мужчина в терробороне, самыми тяжелыми для него были события в Киевской области.

Я думаю, это Ирпень, Буча и Гостомель. Какие бы сильные мужчины, даже воины не были бы, но все равно, когда ты видишь эти кадры, или когда ты видишь это перед собой – просто возвращаются слезы. Это для меня было самое страшное, самое болезненное,

– признался Добрынин.

Телеведущий продолжает находиться на службе в Киеве. Он уезжал из города, чтобы перевезти жену с сыном на запад Украины, а затем вернулся в столицу. Сейчас семья в безопасности, насколько это возможно.

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