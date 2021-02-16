Когда Меган Маркл и принц Гарри во второй раз станут родителями: инсайдер назвал дату
Британские супруги Меган и Гарри, которые уже около года живут в США, во второй раз станут родителями. Инсайдер западного СМИ поделился, что женщина забеременела осенью, поэтому роды состоятся в конце весны 2021 года.
Источник:US Magazine
В День святого Валентина Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей второй беременности. У их сына Арчи родится младший братик или сестренка.
Важно Принц Гарри и Меган Маркл второй раз станут родителями
Меган Маркл родит весной
После обнародования громкой новости о беременности герцогини Сассекской, в СМИ начали активно обсуждать все детали относительно рождения малыша. Сейчас пол ребенка неизвестен, впрочем, приблизительную дату родов в сети уже обнародовали.
Они всегда хотели иметь несколько детей – младшего брата или сестру для Арчи, и они взволнованно ждут своего второго малыша. Это сбывшаяся мечта. Меган снова забеременела осенью прошлого года. Рождение ребенка ожидается в конце весны,
– сообщил инсайдер US Magazine.
Меган Маркл и принц Гарри / Фото из инстаграма Мисана Гарримана
Интересно Чем особенно фото Меган Маркл, которым она объявила о беременности
Меган Маркл во второй раз беременна: что известно
- В прошлом году герцогиня уже потеряла ребенка – в июле 2020-го у нее произошел выкидыш.
- Чтобы поддержать других женщин, Маркл искренне об этом рассказала публично и написала статью для The New York Times.
- Единственным, кто поддержал супругов после горькой утраты, стал дядя принца Гарри – Чарльз Спенсер (брат принцессы Дианы).
- После объявления о второй беременности королевская семья поддержала пару и желает всего ей наилучшего.
- Сейчас она чувствует себя прекрасно и не понимает себя из счастья.
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