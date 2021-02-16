Британские супруги Меган и Гарри, которые уже около года живут в США, во второй раз станут родителями. Инсайдер западного СМИ поделился, что женщина забеременела осенью, поэтому роды состоятся в конце весны 2021 года.

В День святого Валентина Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей второй беременности. У их сына Арчи родится младший братик или сестренка.

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После обнародования громкой новости о беременности герцогини Сассекской, в СМИ начали активно обсуждать все детали относительно рождения малыша. Сейчас пол ребенка неизвестен, впрочем, приблизительную дату родов в сети уже обнародовали.

Они всегда хотели иметь несколько детей – младшего брата или сестру для Арчи, и они взволнованно ждут своего второго малыша. Это сбывшаяся мечта. Меган снова забеременела осенью прошлого года. Рождение ребенка ожидается в конце весны,

– сообщил инсайдер US Magazine.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото из инстаграма Мисана Гарримана

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