Коли Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стануть батьками: інсайдер назвав дату
Британське подружжя Меган та Гаррі, які вже близько року живуть у США, вдруге стануть батьками. Інсайдер західного ЗМІ поділився, що жінка завагітніла восени, відтак пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.
Джерело:US Magazine
У День святого Валентина Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про свою другу вагітність. У їхнього сина Арчі народиться молодший братик або сестричка.
Важливо Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стануть батьками
Меган Маркл народить навесні
Після оприлюднення гучної новини про вагітність герцогині Сассекської, у ЗМІ почали активно обговорювати усі деталі щодо народження малюка. Наразі стать дитини невідома, втім приблизну дату пологів в мережі вже оприлюднили.
Вони завжди хотіли мати кілька дітей – молодшого брата або сестру для Арчі, і вони схвильовано чекають на свого другого малюка. Це мрія, що збулася. Меган знову завагітніла восени минулого року. Народження дитини очікується наприкінці весни,
– повідомив інсайдер US Magazine.
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з інстаграму Місана Гаррімана
Цікаво Чим особливе фото Меган Маркл, яким вона оголосила про вагітність
Меган Маркл вдруге вагітна: що відомо
- Минулого року герцогиня вже втратила дитину – у липні 2020-го у неї стався викидень.
- Щоб підтримати інших жінок, Маркл щиро про це розповіла публічно та написала статтю для The New York Times.
- Єдиним, хто підтримав подружжя після гіркої втрати, став дядько принца Гаррі – Чарльз Спенсер (брат принцеси Діани).
- Після оголошення про другу вагітність королівська сім'я підтримала пару та і бажає всього їй найкращого.
- Зараз вона почувається чудово і не тямить себе із щастя.
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