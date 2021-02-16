14 февраля представители принца Гарри и Меган Маркл объявили, что они станут родителями во второй раз. Впоследствии фотограф Мисан Гарриман обнародовал первое фото беременной герцогини Сассекской. Он пояснил, что решающее значение в кадре имела локация.

Новость о беременности Меган Маркл облетела весь мир. Ее официально подтвердили не только представители супругов, но и известный британский фотограф и близкий друг пары Мисан Гарриман. Именно он дистанционно сделал трогательное черно-белое фото жены принца Гарри в положении.

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В новом интервью Мисан Гарриман подчеркнул, что сыграл решающую роль в отношениях Меган Маркл и принца Гарри. По его словам, актриса вряд ли встретила бы внука королевы Елизаветы II, если бы он ранее не познакомил ее со своим другом.

"Мэг напомнила мне, что если бы я не познакомил ее с нашим общим другом, то она бы не встретила Гарри. Я благодарен за ту незначительную роль, которую я сыграл в их отношениях", – рассказал друг супругов.

Чем особенно фото беременной Меган Маркл и принца Гарри

Фотограф считает проявлением истинной дружбы то, что Меган Маркл пригласила запечатлеть ее беременной именно его. Мисан Гарриман сделал фотографию через iPad. Беременная женщина надела платье бренда Carolina Herrera, которое приобрела, когда носила под сердцем сына Арчи. Она легла на траву и положила голову на колени мужу. Зато герцог Сассекский появился в кадре в рубашке, брюках и босиком.

Супруги позировали в саду вблизи своего роскошного дома в Санта-Барбаре. Автор фото пояснил, что локацию они выбрали неспроста.

Дерево позади них и сад олицетворяют плодородие, жизнь и движение вперед. Снимок отражает, что они никогда не нуждались ни в каких рекомендациях, потому что вальсируют по жизни вместе, как абсолютно родственные души,

– пояснил фотограф.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото из инстаграма Мисана Гарримана

Что известно о беременности Меган Маркл