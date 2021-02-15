Супруга британского принца Гарри, Меган Маркл, во второй раз станет матерью уже в этом году. О пополнении в семье счастливые супруги сообщили в День святого Валентина – так же, как в свое время сделала принцесса Диана, когда была беременна вторым сыном – принцем Гарри.

Радостная новость о рождении второго ребенка у Меган Маркл и принца Гарри была обнародована 14 февраля, вечером, в издании People. Фотодоказательство сделал близкий друг пары Мисан Харриман, который фотографировал их дистанционно через iPad. У пары уже есть сын Арчи, которому в мае исполнится 2 года.

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Принцесса Диана и Меган Маркл

Не секрет, что Меган Маркл любит повторять образы принцессы Дианы и подражать ее миротворческим миссиям и взглядам. Похоже, идея объявить о второй беременности пришла именно благодаря принцессе Диане. Ведь мама принца Гарри 14 февраля 1984 года объявила, что беременна вторым ребенком (в то время сыну принцу Уильяму было полтора года). В заявлении Букингемского дворца тогда отмечалось, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп в восторге от новости.



Объявление о второй беременности принцессы Дианы / Архивное фото

Такое сходство между событиями сразу заметили поклонники британской семьи и у них не возникло сомнений, что таким образом принц Гарри и Меган хотели отдать честь покойной принцессе Диане.

К слову Королева Елизавета II отреагировала на вторую беременность Меган Маркл

Напомним, что другая внучка Елизаветы II – принцесса Евгения – 9 февраля впервые стала мамой. Женщина родила сына в одной из больниц Англии. Произошло это в годовщину смерти принцессы Маргарет – родной сестры Елизаветы II, которая умерла 9 февраля 2002 года от последствий инсульта.