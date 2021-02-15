Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями. После первого фото беременной Меган, источник, близкий к семье, сообщил о ее хорошем самочувствии. Пара на седьмом небе от счастья.

Недавно стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз. Источник, приближенный к герцогине, поделился, как дела у супругов и как чувствует себя беременная Меган.

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Как чувствует себя Меган Маркл

Напомним, что летом 2020 года у Меган произошел выкидыш. Но несмотря на это, она спокойно относится ко второй беременности. Девушка прекрасно чувствует себя и находится на седьмом небе от счастья.

Меган чувствует себя прекрасно, она счастлива и здорова. Меган и Гарри в восторге от того, что у Арчи появится брат или сестра, и они на седьмом небе от счастья, что их семья станет больше,

– сообщил источник.

Инсайдер поделился, что супруги планировали детей. Поэтому их мечта почти осуществилась. Также известна приблизительная дата рождения второго малыша: это должно произойти в конце весны.

У сына Меган и Гарри Арчи будет небольшая разница с младшим братиком или сестренкой. Это может быть непросто в вопросе воспитания и ухода за детьми. Однако издание пишет о том, что супруги не будут нанимать нянь. Зато им охотно поможет мать Меган Маркл, Дория Регланд.

Ей очень нравится быть бабушкой и ухаживать за Арчи,

– рассказал инсайдер.

Также известно, что принц Гарри невероятно счастлив и с нетерпением ждет дня, когда станет отцом во второй раз. По словам друзей принца, его переполняло чувство гордости, когда мужчина рассказывал им радостную новость.

Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями во второй раз