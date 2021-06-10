Ким Кардашян знала о романе Канье Уэста с Ириной Шейк, – СМИ

Рэпер Канье Уэст спровоцировал слухи о романе со знаменитой моделью Ириной Шейк. Инсайдеры быстро выяснили, что бывшая жена артиста Ким Кардашян не только знала об отношениях звезд до разоблачения прессы, но и одобряет их союз.

О романе обладателя Грэмми и российской модели всерьез заговорили после того, как они провели отпуск во Франции, приуроченный ко дню рождения Канье Уэста. Как уверяют источники, рэпер уже несколько месяцев тайно встречается с Ириной Шейк. Едва ли не самой первой о связи бывшего мужа с моделью узнала Ким Кардашян. Как ни странно, светская львица не против их романа.

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Ким знала, что Канье и Ирина встречаются. Она не против этого, потому что она видела, какой тихой и уважительной была Ирина после разрыва с Брэдли Купером,

– говорится в сообщении.

Заметим, Ким Кардашян и Ирина Шейк часто пересекались на светских мероприятиях и модных показах, однако никогда не были близки. Несмотря на это многодетная мама с уважением относится к модели, так как одобряет ее поведение после развода с голливудским актером Брэдли Купером.

Эксы вместе воспитывают 4-летнюю дочь Лею, уважают друг друга и остаются настоящей командой. Вместе с тем Ирина Шейк умышленно избегает вопросов о Брэдли Купере в интервью, потому что не хочет делиться личным. Эта позиция звезды тоже импонирует Ким Кардашян.

"Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой", – отмечают инсайдеры.

Добавим, на днях светская львица трогательно поздравила Канье Уэста с днем рождения, хотя бракоразводный процесс звезд полон скандалов: