Ким Кардашян знала о романе Канье Уэста с Ириной Шейк, – СМИ

Рэпер Канье Уэст спровоцировал слухи о романе со знаменитой моделью Ириной Шейк. Инсайдеры быстро выяснили, что бывшая жена артиста Ким Кардашян не только знала об отношениях звезд до разоблачения прессы, но и одобряет их союз.
О романе обладателя Грэмми и российской модели всерьез заговорили после того, как они провели отпуск во Франции, приуроченный ко дню рождения Канье Уэста. Как уверяют источники, рэпер уже несколько месяцев тайно встречается с Ириной Шейк. Едва ли не самой первой о связи бывшего мужа с моделью узнала Ким Кардашян. Как ни странно, светская львица не против их романа.
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Ким знала, что Канье и Ирина встречаются. Она не против этого, потому что она видела, какой тихой и уважительной была Ирина после разрыва с Брэдли Купером,
– говорится в сообщении.
Заметим, Ким Кардашян и Ирина Шейк часто пересекались на светских мероприятиях и модных показах, однако никогда не были близки. Несмотря на это многодетная мама с уважением относится к модели, так как одобряет ее поведение после развода с голливудским актером Брэдли Купером.
Эксы вместе воспитывают 4-летнюю дочь Лею, уважают друг друга и остаются настоящей командой. Вместе с тем Ирина Шейк умышленно избегает вопросов о Брэдли Купере в интервью, потому что не хочет делиться личным. Эта позиция звезды тоже импонирует Ким Кардашян.
"Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой", – отмечают инсайдеры.
Добавим, на днях светская львица трогательно поздравила Канье Уэста с днем рождения, хотя бракоразводный процесс звезд полон скандалов:
- эксы перестали общаться еще до того, как Ким официально подала документы на развод. Канье умышленно сменил все номера телефонов и попросил связываться с ним только через охрану.
- недавно Ким назвала причиной развода с Канье то, что в браке с рэпером не чувствовала себя счастливой. Он постоянно переезжал из штата в штат, а она из-за воспитания детей не могла сопровождать его повсюду;
- сам Канье Уэст назвал светскую львицу наихудшей женой, так как она "была одержима славой, проявляла агрессию, ревновала, все драматизировала". Несмотря на это артист до сих пор носит обручальное кольцо.