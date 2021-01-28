Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались летом 2019 года, однако сохранили прекрасные отношения и вместе воспитывают 3-летнюю дочь Лею. Именно девочка, которая стала для каждого родителя первенцем, объединяет эксов до сих пор.

Источник: ET

Представители из близкого окружения отмечают, что как для модели Ирина Шейк, так и для актера Брэдли Купера дочь – приоритет в жизни.

Читайте также Ирина Шейк поделилась редкими фото с мамой: один из кадров возмутил сеть

Брэдли Купер и Ирина Шейк не относятся к числу тех голливудских пар, которые после разрыва поливают друг друга грязью и выносят скандальные детали личной жизни на публику. После четырехлетнего романа звезды остались друзьями. Инсайдеры отмечают, что у них теплые отношения.

После расставания бывшие супруги мирно и быстро договорились об опеке над общей дочерью Леей. Актер и модель решили жить в одном городе Нью-Йорке и разделяют родительские обязанности поровну. Брэдли Купер и Ирина Шейк одинаково много времени проводят с 3-летней девочкой.

Совместное воспитание дочери в соответствии с графиком не приносит проблем, и они очень уважают друг друга. Приоритетом для Брэдли является Лея, а Ирина очень заботливая мама. Они остаются одной командой,

– говорится в источнике.

Добавим, на днях Ирину Шейк и Брэдли Купера снова заметили вместе в Нью-Йорке. Выходные девочка провела у папы, а уже в начале недели – вернулась к маме. Звезды часто жертвуют работой ради времени с крохой.