Ирина Шейк объяснила, почему избегает вопросов о Брэдли Купере в интервью
Ирина Шейк дала новое откровенное интервью. В нем она объяснила, почему редко разговаривает с журналистами об отношениях с Брэдли Купером. На самом деле модель просто не хочет рассказывать о своей личной жизни.
Источник:Elle
Знаменитая модель Ирина Шейк снялась в роскошной фотосъемке для глянца Elle. Также она дала откровенное интервью, где рассказала о бывшем романе с голливудским актером Брэдли Купером.
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Ирина Шейк о союзе с Брэдли Купером
Российская модель редко рассказывает о своих отношениях. Ирина Шейк объяснила, почему она предпочитает скрывать детали личной жизни.
Мои прошлые отношения – это нечто, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать,
– призналась модель.
Несмотря на то, что Ирина не затрагивает тему бывших отношений с актером Брэдли Купером, она поделилась, какой он отец. С Купером Шейк воспитывает общую дочь Лею.
"Брэдли – замечательный папа, я никогда не понимала термина "совместная опека". Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека – это просто быть отцом и матерью, – рассказала звезда.
Также Ирина Шейк поделилась, что она не следит за материалами о ее романах или личной жизни в прессе. Она подчеркнула, что сосредоточена на своей жизни.
Я не читаю, что там публикуют. Честно говоря, я очень занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то пусть делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и жизни своих друзей. Остальные – просто шум,
– поделилась Ирина Шейк.
Ирина Шейк / Фото Elle
Что известно об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера
- Голливудские звезды закрутили роман еще в 2015 году. За 2 года после этого у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась единственная дочь, которую они назвали Леей.
- Сторонники считали пару одной из самых крепких в Голливуде. Однако они подали документы на развод через разлад в отношениях в июне 2019 года.
- Несмотря на разрыв, пара остается командой в вопросах воспитания дочери. Брэдли и Ирина живут в Нью-Йорке, чтобы поровну делить родительские обязанности.
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