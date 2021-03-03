Ирина Шейк дала новое откровенное интервью. В нем она объяснила, почему редко разговаривает с журналистами об отношениях с Брэдли Купером. На самом деле модель просто не хочет рассказывать о своей личной жизни.

Знаменитая модель Ирина Шейк снялась в роскошной фотосъемке для глянца Elle. Также она дала откровенное интервью, где рассказала о бывшем романе с голливудским актером Брэдли Купером.

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Ирина Шейк о союзе с Брэдли Купером

Российская модель редко рассказывает о своих отношениях. Ирина Шейк объяснила, почему она предпочитает скрывать детали личной жизни.

Мои прошлые отношения – это нечто, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать,

– призналась модель.

Несмотря на то, что Ирина не затрагивает тему бывших отношений с актером Брэдли Купером, она поделилась, какой он отец. С Купером Шейк воспитывает общую дочь Лею.

"Брэдли – замечательный папа, я никогда не понимала термина "совместная опека". Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека – это просто быть отцом и матерью, – рассказала звезда.

Также Ирина Шейк поделилась, что она не следит за материалами о ее романах или личной жизни в прессе. Она подчеркнула, что сосредоточена на своей жизни.

Я не читаю, что там публикуют. Честно говоря, я очень занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то пусть делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и жизни своих друзей. Остальные – просто шум,

– поделилась Ирина Шейк.



Ирина Шейк / Фото Elle

Что известно об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера