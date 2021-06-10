Про роман володаря Греммі та російської моделі всерйоз заговорили після того, як вони провели відпустку у Франції, приурочену до дня народження Каньє Веста. Як запевняють джерела, репер вже кілька місяців таємно зустрічається з Іриною Шейк. Чи не найпершою про зв'язок ексчоловіка з моделлю дізналася Кім Кардашян. Як не дивно, світська левиця не проти їхнього роману.
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Кім знала, що Каньє та Ірина зустрічаються. Вона не проти цього, бо вона бачила, якою тихою і шанобливою була Ірина після розриву з Бредлі Купером,
– йдеться в повідомленні.
Зауважимо, Кім Кардашян та Ірина Шейк часто перетиналися на світських заходах і модних показах, однак ніколи не були близькими. Попри це багатодітна матуся з повагою ставиться до моделі, адже схвалює її поведінку після розлучення з голлівудським актором Бредлі Купером.
Екси разом виховують 4-річну доньку Лею, поважають одне одного та залишаються справжньою командою. Разом з тим Ірина Шейк зумисне уникає запитань про Бредлі Купера в інтерв'ю, адже не хоче ділитися особистим. Ця позиція зірки також імпонує Кім Кардашян.
"Кім не хотіла б, щоб її колишній чоловік був з кимось, хто збирається спілкуватися з пресою", – зазначають інсайдери.
Додамо, днями світська левиця зворушливо привітала Каньє Веста з днем народження, хоч шлюборозлучний процес зірок сповнений скандалами:
- екси перестали спілкуватися ще до того, як Кім офіційно подала документи на розлучення. Каньє зумисне змінив усі номери телефонів і попросив контактувати з ними лише через охорону.
- нещодавно Кім назвала причиною розлучення з Каньє те, що у шлюбі з репером не почувалася щасливою. Він постійно переїжджав зі штату в штат, а вона через виховання дітей не могла супроводжувати його всюди;
- Сам Каньє Вест назвав світську левицю найгіршою дружиною, адже вона "була одержима славою, проявляла агресію, ревнувала, все драматизувала". Попри це артист досі носить обручку.