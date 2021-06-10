Про роман володаря Греммі та російської моделі всерйоз заговорили після того, як вони провели відпустку у Франції, приурочену до дня народження Каньє Веста. Як запевняють джерела, репер вже кілька місяців таємно зустрічається з Іриною Шейк. Чи не найпершою про зв'язок ексчоловіка з моделлю дізналася Кім Кардашян. Як не дивно, світська левиця не проти їхнього роману.

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Кім знала, що Каньє та Ірина зустрічаються. Вона не проти цього, бо вона бачила, якою тихою і шанобливою була Ірина після розриву з Бредлі Купером,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, Кім Кардашян та Ірина Шейк часто перетиналися на світських заходах і модних показах, однак ніколи не були близькими. Попри це багатодітна матуся з повагою ставиться до моделі, адже схвалює її поведінку після розлучення з голлівудським актором Бредлі Купером.

Екси разом виховують 4-річну доньку Лею, поважають одне одного та залишаються справжньою командою. Разом з тим Ірина Шейк зумисне уникає запитань про Бредлі Купера в інтерв'ю, адже не хоче ділитися особистим. Ця позиція зірки також імпонує Кім Кардашян.

"Кім не хотіла б, щоб її колишній чоловік був з кимось, хто збирається спілкуватися з пресою", – зазначають інсайдери.

Додамо, днями світська левиця зворушливо привітала Каньє Веста з днем народження, хоч шлюборозлучний процес зірок сповнений скандалами: