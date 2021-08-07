Ким Кардашян с детьми была на концерте Канье Уэста: фото

Светская львица Ким Кардашян вместе с детьми посетила концерт бывшего мужа Канье Уэста. Артистка опубликовала несколько фото с мероприятия, где показала неординарный наряд.

Канье Уэст на концерте исполнил несколько романтических композиций, одну из которых посвятил экс-жене Ким Кардашян. Поскольку звезда была в зале, то рэпер спровоцировал слухи о том, что сожалеет о разводе с ней.

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Ким Кардашян на концерте Канье Уэста

Поддержать Канье пришла не только его бывшая жена, но и дети. Все они были одеты в черную одежду. Ким ошеломила образом, ведь на концертной арене была в черном обтягивающем комбинезоне, сквозь который было видно только ее глаза и губы. Волосы она заплела в косу, что придавало аутфиту еще больше дерзости.

Дети Кардашян и Уэста также надели разные черные одежды.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Отношения Ким Кардашян и Канье Уэста после развода