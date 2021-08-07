Каньє Вест на концерті виконав декілька романтичних композицій, одну з яких присвятив ексдружині Кім Кардашян. Оскільки зірка була в залі, то репер спровокував чутки про те, що шкодує про розлучення з нею.
До теми "Кохана, повернись до мене": Каньє Вест натякнув, що шкодує про розлучення з Кім Кардашян
Кім Кардашян на концерті Каньє Веста
Підтримати Каньє прийшла не лише його колишня дружина, а й діти. Всі вони були одягнені в чорне вбрання. Кім приголомшила образом, адже на концертній арені була в чорному обтислому комбінезоні, крізь який було видно лише її очі та губи. Волосся вона заплела в косу, що додавала аутфітові ще більше зухвалості.
Діти Кардашян та Веста також одягнули різні чорні вбрання.
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Стосунки Кім Кардашян і Каньє Веста після розлучення
- Подружжя перестали спілкуватися ще до того, як оголосило про розрив.
- Каньє був "стривоженим і сумним" через розлучення з коханою, продовжував носити обручку.
- А вже через декілька місяців почав називати її найгіршою дружиною. Заявляв, що Кардашян одержима славою, проявляла агресію, ревнувала та драматизувала.
- Після розриву репер залицявся до російської моделі Ірини Шейк. Мережею ширилася інформація про роман між ними, адже разом відсвяткували день народження Каньє на півдні Франції.
- Вест переслідував відому красуню, проте вона відмовила в стосунках, оскільки хотіла уникнути чуток про роман.