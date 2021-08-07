Канье Уэст на концерте исполнил несколько романтических композиций, одну из которых посвятил экс-жене Ким Кардашян. Поскольку звезда была в зале, то рэпер спровоцировал слухи о том, что сожалеет о разводе с ней.
К теме "Любимая, вернись ко мне": Канье Уэст намекнул, что сожалеет о разводе с Ким Кардашян
Ким Кардашян на концерте Канье Уэста
Поддержать Канье пришла не только его бывшая жена, но и дети. Все они были одеты в черную одежду. Ким ошеломила образом, ведь на концертной арене была в черном обтягивающем комбинезоне, сквозь который было видно только ее глаза и губы. Волосы она заплела в косу, что придавало аутфиту еще больше дерзости.
Дети Кардашян и Уэста также надели разные черные одежды.
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Отношения Ким Кардашян и Канье Уэста после развода
- Супруги перестали общаться еще до того, как объявили о разрыве.
- Канье был "встревоженным и печальным" из-за развода с любимой, продолжал носить обручальное кольцо.
- А уже через несколько месяцев начал называть ее плохой женой. Заявлял, что Кардашян одержима славой, проявляла агрессию, ревновала и драматизировала.
- В начале рэпер ухаживал за российской моделью Ириной Шейк. По сети распространилась информация о романе между ними, ведь вместе отпраздновали день рождения Канье на юге Франции.
- Уэст преследовал известную красавицу, однако она отказала в отношениях, поскольку хотела избежать слухов о романе.