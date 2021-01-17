Не секрет, что принц Уильям и Кейт Миддлтон владеют Кенсингтонским дворцом в Лондоне и загородным домом Анмер-Холл. Однако у супругов есть еще одна резиденция, которую они скрывают от прессы. Это дом на территории поместья Балморал, который королевскому потомку подарила прабабушка.

Журналистам удалось узнать, что кроме двух официальных резиденций – Кенсингтонского дворца и особняка Анмер-Холл в Норфолке – принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют еще один дом. Он расположен в поместье Балморал в Шотландии недалеко от резиденции принца Чарльза и Камиллы. Об этом информирует издание Express.

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Тайная резиденция принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Дом Там-на-Гар принц Уильям получил от прабабушки Елизаветы Боуз-Лайон еще в 2002 году. Как утверждают близкие пары, именно в подаренном коттедже Кейт и Уильям проводили время в начале отношений, когда были студентами Сент-Эндрюсского университета. Они до сих пор могут чувствовать себя свободно на территории поместья, ведь не афишируют его в прессе.

Это единственный дворец, в котором супруги могут гарантировать себе конфиденциальность частной жизни. Вероятно, именно поэтому там зародились их отношения. Там герцог Кембриджский впервые представил Кейт своей семье,

– говорится в источнике.

Третий дом супругов Там-на-Гар – это одно из 150 зданий имения Балморал. Он просторный, уютный и имеет три спальни. Однако в сети нет ни одного фото коттеджа из-за строгих требований относительно конфиденциальности усадьбы.

Добавим, что в последний раз герцог и герцогиня Кембриджские посещали коттедж вместе с детьми в 2019 году. В поместье в Шотландии семья провела летние каникулы.