Сегодня, 29 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 10 годовщину брака. За все поздравления, которые поклонники супругов присылают им со всего мира, пара поблагодарила трогательным видео.
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Новое видео королевской семьи
В чувственном ролике позировали все члены семьи – Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети: принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта.
Семья показала, как прогуливалась по побережью, развлекалась и бегала в саду, жарила зефир у костра. Видео полно смеха, объятий и чувств. Публикация получилась чрезвычайно атмосферной и трогательной.
Для съемки Кейт Миддлтон подобрала лаконичный, но стильный образ. Она предстала в бордовом джемпере, который надела на белую рубашку, и голубых джинсах. Волосы герцогини были уложены в локоны. Принц Уильям вместо этого выбрал синий свитер и брюки в тон.
Спасибо всем за теплые сообщения к нашей годовщине свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которые мы получили в своей жизни как семья,
– подписали фото Уильям и Кэтрин.
Отметим, утром супруги опубликовали новые романтические фото по случаю 10 годовщины брака. Также стало известно, что в день свадьбы принц Уильям подшутил над принцем Гарри по его способностей игры на арфе.
Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон: кратко
- Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. В 2003 году завязались романтические отношения.
- Почти через 8 лет отношений принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон. Впоследствии об этом объявили публике.
- 29 апреля 2011 года влюбленные поженились. За церемонией следило 25 миллионов человек.
- За время супружеской жизни у герцогов родилось трое детей: принц Джордж (7 лет), принцесса Шарлотта (5 лет) и принц Луи (3 года).