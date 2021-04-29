Сегодня, 29 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 10 годовщину брака. За все поздравления, которые поклонники супругов присылают им со всего мира, пара поблагодарила трогательным видео.

Советуем прочитать 10 годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви королевской пары

Новое видео королевской семьи

В чувственном ролике позировали все члены семьи – Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети: принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта.

Семья показала, как прогуливалась по побережью, развлекалась и бегала в саду, жарила зефир у костра. Видео полно смеха, объятий и чувств. Публикация получилась чрезвычайно атмосферной и трогательной.

Для съемки Кейт Миддлтон подобрала лаконичный, но стильный образ. Она предстала в бордовом джемпере, который надела на белую рубашку, и голубых джинсах. Волосы герцогини были уложены в локоны. Принц Уильям вместо этого выбрал синий свитер и брюки в тон.

Спасибо всем за теплые сообщения к нашей годовщине свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которые мы получили в своей жизни как семья,

– подписали фото Уильям и Кэтрин.

Отметим, утром супруги опубликовали новые романтические фото по случаю 10 годовщины брака. Также стало известно, что в день свадьбы принц Уильям подшутил над принцем Гарри по его способностей игры на арфе.

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон: кратко