Супруга принца Уильяма объявила о закрытии кампании Nursing Now, которую запустила в 2018 году. В рамках инициативы проводилось повышение квалификации медсестер, что стало острой потребностью на протяжении пандемии коронавируса. Кейт Миддлтон публично поблагодарила медиков, которые присоединились к Nursing Now и проявили мужество во время вспышек COVID-19.

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Кейт Миддлтон повторила свой образ

Локацией для съемок стала гостиная в поместье герцогов Кембриджских, поэтому в кадре Кейт Миддлтон позировала, сидя на диване. Она подобрала элегантное белоснежное платье с баской от знаменитого дизайнера Alexander McQueen.

Этот наряд жена Уильяма достала из своего гардероба, ведь в 2017 году именно в нем посетила Варшаву с мужем и детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Однако на этот раз она довершила образ драгоценным аксессуаром из белого золота – подвеской от британского бренда Asprey. Волосы Кейт уложила в легкие локоны и откинула назад, а макияжем выделила глаза.

Видеообращение Кейт Миддлтон: смотрите видео онлайн

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