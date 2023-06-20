В белом жакете и трендовой юбке: Кейт Миддлтон очаровала образом в галерее

Принцесса Уэльская поразила новым образом открытие Национальной портретной галереи после реконструкции в Лондоне. Кейт Миддлтон выбрала для выхода белый жакет и трендовую юбку из шифона.

Отметим, что галерея была закрыта три года назад. Ее впервые реконструировали с момента открытия здания 127 лет назад. Напомним, что Кейт Миддлтон стала покровительницей галереи еще в первый год своей королевской жизни в британской семье.

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Во время визита Кэтрин прошлась учебным центром галереи и узнала о новой инициативе для детей младше 5 лет, в рамках которой семьи из местного сообщества будут поощрять творческое обучение, игры и исследования.



Кейт Миддлтон в галерее в Лондоне / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Для этого события принцесса Уэльская выбрала просто невероятный образ:

Кейт Миддлтон надела белую юбку миди из шифона от Self-Portrait, а также белый жакет от этого же бренда.

Талию принцесса подчеркнула тонким белым поясом.

К образу Кэтрин подобрала черный клатч от Chanel и черные замшевые туфли-лодочки на каблуке от Aquazzura.

Добавим, что принцесса распустила длинные волосы и накрутила его красивыми локонами, надела серьги с искусственным жемчугом и бриллиантами от Heavenly london и сделала легкий дневной макияж, подчеркнув свою естественную красоту.



Кейт Миддлтон в галерее в Лондоне / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

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