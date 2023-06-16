Жена принца Уильяма уехала в Нанитон, чтобы устроить встречу с работниками Центра раннего детства. Королевский фонд выделил немалый гранд на новое исследование, цель которого – оценить счастье младенцев.
Смотрите также Брат короля Чарльза посетил на полигоне украинских военных, отрабатывавших штурм: фото
Перед деловой встречей принцесса Кэтрин отправилась на прогулку, где встретилась на улицах школьников. Она пообщалась с детьми и приняла подарки.
Кейт Миддлтон пообщалась с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи
Кейт Миддлтон в летнем образе
Принцесса Уэльская предстала в идеальном летнем образе. Она надела бело-зеленое шелковое платье Cefinn с пестрым принтом на пуговицах. Длинные наряды подчеркивали фигуру Кейт Миддлтон, она также сделала акцент на талии, завязав пояс.
Жена принца Уильяма дополнила образ белыми туфлями от Jimmy Choo. Аутфит довершали и аксессуары – серьги и кольца. Кейт Миддлтон распустила волосы и сделала дневной макияж.
Кейт Миддлтон пообщалась с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи
- Интересно, что недавно выплыли необычные подробности того, каким способом принцесса Уэльская выбирала имя для первенца. Оказалось, что Кейт Миддлтон обратилась за помощью к своему четырехлапому любимцу – собаке Лупо.
- Кэтрин и принц Уильям написали несколько имен на клочках бумаги и положили их на пол. Лупо должен был подойти к одной бумажке – и он выбрал имя Джордж. Лупо отошел в засветы 3 года назад – теперь супруги заботятся о другой собаке.