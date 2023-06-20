Отметим, что галерея была закрыта три года назад. Ее впервые реконструировали с момента открытия здания 127 лет назад. Напомним, что Кейт Миддлтон стала покровительницей галереи еще в первый год своей королевской жизни в британской семье.
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Во время визита Кэтрин прошлась учебным центром галереи и узнала о новой инициативе для детей младше 5 лет, в рамках которой семьи из местного сообщества будут поощрять творческое обучение, игры и исследования.
Кейт Миддлтон в галерее в Лондоне / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Для этого события принцесса Уэльская выбрала просто невероятный образ:
- Кейт Миддлтон надела белую юбку миди из шифона от Self-Portrait, а также белый жакет от этого же бренда.
- Талию принцесса подчеркнула тонким белым поясом.
- К образу Кэтрин подобрала черный клатч от Chanel и черные замшевые туфли-лодочки на каблуке от Aquazzura.
Добавим, что принцесса распустила длинные волосы и накрутила его красивыми локонами, надела серьги с искусственным жемчугом и бриллиантами от Heavenly london и сделала легкий дневной макияж, подчеркнув свою естественную красоту.
Кейт Миддлтон в галерее в Лондоне / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Предыдущие образы Кейт Миддлтон: последние новости
- В преддверии Кэтрин появилась на параде в Лондоне по случаю дня рождения короля Чарльза III. Принцесса Уэльская выглядела потрясающе в ярко-зеленом ансамбле со шляпкой. Она дополнила образ серьгами, ранее принадлежавшими принцессе Диане.
- А 16 июня супруга принца Уильяма уехала в Нанитон. Принцесса Уэльская предстала в идеальном летнем образе – бело-зеленое шелковое платье Cefinn с пестрым принтом на пуговицах. Длинный наряд подчеркивал фигуру Кейт Миддлтон.
- Также в начале июня Миддлтон присоединилась к тренировкам по регби, чтобы прорекламировать свою кампанию Shaping Us. Но королевский фотограф Крис Джексон пошутил, что матч больше напоминал балет и потролил спортивный выход принцессы.
- 6 июня Кейт Миддлтон посетила общественный центр в Виндзоре, который расположен недалеко от их с принцем Уильямом дома. Там она появилась в ситцевом двубортном жакете от Zara с голубым принтом.