В Лондоне 17 июня состоялся пышный парад Trooping the Colour в честь короля Чарльза III – это первое подобное мероприятие для нового монарха.
К теме Принц Уильям потряс семейным фото с детьми: королевская семья поздравляет с Днем отца
Принц Луи захватил публику на параде Trooping the Colour
Дети принца и принцессы Уэльских были в отличном настроении на события. 9-летний принц Джордж заглядывал на самолеты, 8-летняя принцесса Шарлотта трогательно занимала отца, а 5-летний Луи захватывал внимание публики едва ли не больше всего.
На балконе он показывал на что-то пальцем, а когда Кейт Миддлтон сделала ему замечание, то смешно отсалютовал толпе.
Он активно махал толпе двумя руками и не скрывал своих эмоций.
Фотографы поймали и момент, когда Луи развлекался по дороге во дворец.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в The Express выразила мнение, что таким поведением Луи показывает свое нетерпение. Принц Уильям и Кейт не спешат "укротить" сына – все потому, чтобы он не считал подобные монаршие меры слишком скучными.
- Добавим, принц Луи посетил коронацию дедушки Чарльза III, хотя пропустил большую часть церемонии. И даже за короткий период на службе он рассмешил публику. Малышу было скучно – он часто зевал и дергал сестру. Правда, на балконе его поведение было довольно сдержанным.
- Напомним, парад Trooping Colour стал первым для Чарльза III в роли короля, а для Кейт – в роли принцессы Уэльской. Она пришла на событие в ярком виде и тоже восхищала публику. Принцесса Кэтрин одела зеленый ансамбль, которая дополнила шляпкой в тон с широкими полами.