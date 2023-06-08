Почти два года назад принцесса Уэльская стала покровительницей Союза регби вместо принца Гарри. Она сделала несколько мероприятий, чтобы осветить этот вид спорта, а 7 июня, в среду, появилась на поле регби-клуба Мейденгед возле своего дома в Виндзоре.

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Королевский фотограф потроллил Кейт Миддлтон из-за игры в регби

Кейт Миддлтон оделась в спортивное – укороченные брюки с высокой талией, голубую футболку с красной розой, являющейся логотипом сборной Англии по регби, и белоснежные кроссовки, которые до конца игры заметно запачкались. Волосы она собрала в высокий хвост.

На матче присутствовал фотограф королевской семьи Крис Джексон. Он опубликовал кадры с игры, где Кейт Миддлтон грациозно тянется за мячом и потроллил ее, потому что движения принцессы Уэльской напоминали ему балет.

Это балет или регби,

– пошутил Крис Джексон.

В комментариях с Кейт не смеялись, а наоборот восхитились ее многогранностью: "Ого, от бальных платьев до игры в регби, она может все! И с такой грацией. Великолепные кадры".

Кейт Миддлтон играет в регби / Фото Крис Джексон

Кейт Миддлтон играет в регби / Фото Крис Джексон

Важно, что после матча Кейт Миддлтон зашла в помещение регби-клуба, чтобы пообщаться с мужчинами об их детстве. Так она подчеркнула важность своей компании Shaping Us, посвященной вопросу раннего детства. Ее принцесса Уэльская запустила в январе 2023 года и стремится превратить эту тему в одну из наиболее стратегически важных для нашего времени.