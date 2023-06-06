Кейт Миддлтон вернулась к работе после потрясающего появления на свадьбе в Иордании. Роскошное платье от Elie Saab она сменила на более повседневный образ.

К теме Кейт Миддлтон и Джилл Байден среди гостей: наследный принц Иордании устроил пышную свадьбу

Образ Кейт Миддлтон

В семейном центре Windsor Family Hub принцесса Уэльская появилась в ситцевом двубортном жакете от Zara с голубым принтом "гусиные лапки". Под пиджак она надела темно-синие креповые брюки с высокой талией. Вместо своих фирменных туфель на каблуке Кейт Миддлтон подобрала пару темно-голубых замшевых балеток на плоской подошве. Это обувь от одного из ее любимых брендов Emmy London.

Жакет Zara дополнил белый топ, а зону декольте украсила подвеска из белого золота и бриллиантов от ювелирного дома Mappin & Webb. Стоит она 2 тысяч фунтов стерлингов – более 90 тысяч гривен. Из аксессуаров на Кейт Миддлтон также были бриллиантовые серьги от этого же бренда.

Прекрасное утро в семейном центре Windsor Family Hub, где вы увидите широкий спектр услуг, предлагаемых родителям, опекунам и детям,

– прокомментировали в инстаграме принца и принцессы Уэльских.

Кейт Миддлтон в жакете Zara / Фото из инстаграма Уэльских

Кейт Миддлтон в жакете Zara / Фото из инстаграма Уэльских

Кейт Миддлтон в жакете Zara / Фото из инстаграма Уэльских

Кейт Миддлтон в жакете Zara / Фото из инстаграма Уэльских