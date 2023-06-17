На парад 17 июня, посвященный 75-летию Чарльза ІІІ, Кейт Миддлтон прибыла в конном экипаже вместе с детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Они ехали вместе с королевой Камиллой. Это первый Trooping Colour для Чарльза ІІІ в роли короля, а для Кейт – в роли принцессы Уэльской.

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Образ Кейт Миддлтон на параде в Лондоне

На Trooping Colour 2023 Кейт Миддлтон надела ярко-зеленый ансамбль – платье с длинными рукавами, украшенное сине-серебряными квадратными пуговицами от сингапурского дизайнера Andrew Gn. Шляпку с широкими полями от Филиппа Триси тоже подобрала в тон.

Невестка Чарльза ІІІ дополнила образ серьгами с сапфирами и бриллиантами, которые раньше принадлежали принцессе Диане, а также золотой брошью из трилистника. Так она отдала честь Ирландской гвардии, почетным полковником которой ее назначили в прошлом году. Раньше эта роль принадлежала ее мужу принцу Уильяму, который теперь полковник валлийской гвардии.

Образ Кейт Миддлтон на параде в Лондоне / Фото из инстаграма королевской семьи

Образ Кейт Миддлтон на параде в Лондоне / Фото из инстаграма королевской семьи

Заметим, Trooping Colour – это ежегодный парад, которым отмечают день рождения правящего монарха. Он проходит в июне, хотя настоящий день рождения короля приходится на 14 ноября. Эта традиция тянется с 18 век, когда король Георг II захотел провести ежегодный военный парад в июне, чтобы отметить свой день рождения в хорошую погоду. С этого времени вторая суббота июня стала известна как официальный день рождения правящего монарха.