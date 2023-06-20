Зазначимо, що галерею закрили три роки тому. Її вперше реконструювали від моменту відкриття будівлі 127 років тому. Нагадаємо, що Кейт Міддлтон стала покровителькою галереї ще в перший рік свого королівського життя у британській родині.

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Під час візиту Кетрін пройшлася навчальним центром галереї та дізналася про нову ініціативу для дітей віком до 5 років, в рамках якої сім'ї з місцевої спільноти заохочуватимуть творче навчання, ігри та дослідження.



Кейт Міддлтон у галереї в Лондоні / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Для цієї події принцеса Уельська обрала просто неймовірний образ:

Кейт Міддлтон одягнула білу спідницю міді із шифону від Self-portrait, а також білий жакет від цього ж бренду.

Талію принцеса підкреслила тонким білим поясом.

До образу Кетрін підібрала чорний клатч від Chanel та чорні замшеві туфлі-човники на підборах від Aquazzura.

Додамо, що принцеса розпустила довге волосся і накрутила його красивими локонами, одягла сережки зі штучними перлами та діамантами від Heavenly london і зробила легкий денний макіяж, підкресливши свою природну красу.



Кейт Міддлтон у галереї в Лондоні / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

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