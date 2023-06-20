Зазначимо, що галерею закрили три роки тому. Її вперше реконструювали від моменту відкриття будівлі 127 років тому. Нагадаємо, що Кейт Міддлтон стала покровителькою галереї ще в перший рік свого королівського життя у британській родині.
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Під час візиту Кетрін пройшлася навчальним центром галереї та дізналася про нову ініціативу для дітей віком до 5 років, в рамках якої сім'ї з місцевої спільноти заохочуватимуть творче навчання, ігри та дослідження.
Кейт Міддлтон у галереї в Лондоні / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
Для цієї події принцеса Уельська обрала просто неймовірний образ:
- Кейт Міддлтон одягнула білу спідницю міді із шифону від Self-portrait, а також білий жакет від цього ж бренду.
- Талію принцеса підкреслила тонким білим поясом.
- До образу Кетрін підібрала чорний клатч від Chanel та чорні замшеві туфлі-човники на підборах від Aquazzura.
Додамо, що принцеса розпустила довге волосся і накрутила його красивими локонами, одягла сережки зі штучними перлами та діамантами від Heavenly london і зробила легкий денний макіяж, підкресливши свою природну красу.
Кейт Міддлтон у галереї в Лондоні / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
Попередні образи Кейт Міддлтон: останні новини
- Напередодні Кетрін з'явилася на параді в Лондоні з нагоди дня народження короля Чарльза III. Принцеса Уельська виглядала приголомшливо в яскраво-зеленому ансамблі з капелюшком. Вона доповнила образ сережками, які раніше належали принцесі Діані,.
- А 16 червня дружина принца Вільяма поїхала у Нанітон. Принцеса Уельська постала в ідеальному літньому образі – біло-зеленій шовковій сукні Cefinn зі строкатим принтом на ґудзиках. Довге вбрання підкреслювало фігуру Кейт Міддлтон.
- Також на початку червня Міддлтон приєдналася до тренування з регбі, щоб прорекламувати свою кампанію Shaping Us. Але королівський фотограф Кріс Джексон пожартував, що матч більше нагадував балет і потролив спортивний вихід принцеси.
- 6 червня Кейт Міддлтон відвідала громадський центр у Віндзорі, який розташований неподалік їхнього з принцом Вільямом дому. Там вона з'явилася в ситцевому двобортному жакеті від Zara з блакитним принтом.