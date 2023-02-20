Кейт Миддлтон повторила свой образ на церемонии BAFTA-2023, но добавила интересную деталь: фото
Источник:Принц и принцесса Уэльские
Принцесса Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила церемонию вручения кинонаград BAFTA-2023. Кэтрин поразила новым выходом на публику – она повторила свой образ с невероятным платьем в пол.
Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон регулярно посещают это мероприятие, ведь мужчина является президентом премии Британской академии кино и телевизионных искусств И выход пара был очень эффектным.
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Интересно, что в прошлом году королевские супруги пропустили церемонию вручения кинонаград, однако в этом году все внимание было приковано к ним.
Принцесса подчеркнула образ длинными перчатками.
Для церемонии BAFTA-2023 принцесса Кэтрин выбрала белое платье в пол от Alexander McQueen. Также принцесса добавила к белому платью длинные черные оперные перчатки. Это придало ее образу легкости и выглядело потрясающе. А вместо блестящего декора плечо украшал бант.
Для дополнения образа принцесса выбрала красивые украшения – серьги от ZARA стоимостью 18 фунтов.
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Кейт Миддлтон выбрала платье, которое уже одевала раньше
Отметим, что это платье Кейт Миддлтон уже надевала на церемонию BAFTA в 2019 году, только в этот раз были небольшие модификации.
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Кейт Миддлтон очаровывает публику: последние выходы принцессы
- На прошлой неделе Кейт Миддлтон и Уильям посетили графство Корнуолл. Принцесса Уэльская очаровала своим элегантным образом – она надела яркое красное платье, а сверху – коричневое пальто.
- За несколько дней до этого Кейт Миддлтон ошеломила стильным аутфитом. Для рабочих выходов принцесса выбирает образы, которые хорошо подчеркивают ее фигуру и всегда добавляют нотку современности. В этот раз это были белые кеды.
- Также недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в Центре раннего детства Королевского фонда Для выхода принцесса Уэльская выбрала алый костюм от любимого Alexander McQueen.
- Кроме того, Кейт Миддлтон посетила начальную школу St John's CE Primary School. Для выхода выбрала элегантный повседневный look – блузку изумрудного цвета с завязкой на шее, соединённой с черными классическими брюками.
- А накануне Кейт Миддлтон приехала в Университет Лидса, где пообщалась со студентами. На фотографиях оттуда Кэтрин изображена в вязаном платье нежно-бежевом платье с широким поясом в тон наряда.