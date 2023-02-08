Для рабочих выходов принцесса выбирает образы, хорошо подчеркивающие ее изящную фигуру. Кэтрин всегда добавляет к аутфитам нотку ХХ века. В этот раз это были белые кеды.
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Стильный look Кейт Миддлтон
Кэтрин предстала перед публикой в молочном лонгсливе, который сочетался с черными классическими брюками. Сверху надела удлиненный жакет молочного цвета. На талии Миддлтон красовался широкий пояс. Из обуви на этот раз выбрала не каблуки, а белые кеды.
Волосы принцесса, как всегда, уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.
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На встрече с офицером британской армии Прит Чанди принцесса услышала рассказ о ее полярной экспедиции и увидела, как она вдохновляет новое поколение молодых девушек верить, что они могут добиться всего, чего захотят. Кэтрин отметила, что Чанди является ярким примером мужества.
Предыдущие выходы Кейт Миддлтон
- На днях Кейт Миддлтон посетила начальную школу St John's CE Primary School. Для выхода выбрала элегантный повседневный look – блузку изумрудного цвета с завязкой на шее, которую соединила с черными классическими брюками.
- Также Кейт Миддлтон посетила Университет Лидса, где пообщалась со студентами. На фотографиях Кэтрин изображена в вязаном нежно-бежевом платье.