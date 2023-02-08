Для рабочих выходов принцесса выбирает образы, хорошо подчеркивающие ее изящную фигуру. Кэтрин всегда добавляет к аутфитам нотку ХХ века. В этот раз это были белые кеды.

Смотрите также "Показалось, что это Луи": Кейт Миддлтон тронула архивным детским фото

Стильный look Кейт Миддлтон

Кэтрин предстала перед публикой в молочном лонгсливе, который сочетался с черными классическими брюками. Сверху надела удлиненный жакет молочного цвета. На талии Миддлтон красовался широкий пояс. Из обуви на этот раз выбрала не каблуки, а белые кеды.

Волосы принцесса, как всегда, уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

На встрече с офицером британской армии Прит Чанди принцесса услышала рассказ о ее полярной экспедиции и увидела, как она вдохновляет новое поколение молодых девушек верить, что они могут добиться всего, чего захотят. Кэтрин отметила, что Чанди является ярким примером мужества.

Предыдущие выходы Кейт Миддлтон