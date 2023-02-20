Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон регулярно посещают это мероприятие, ведь мужчина является президентом премии Британской академии кино и телевизионных искусств И выход пара был очень эффектным.

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Интересно, что в прошлом году королевские супруги пропустили церемонию вручения кинонаград, однако в этом году все внимание было приковано к ним.

Принцесса подчеркнула образ длинными перчатками.

Для церемонии BAFTA-2023 принцесса Кэтрин выбрала белое платье в пол от Alexander McQueen. Также принцесса добавила к белому платью длинные черные оперные перчатки. Это придало ее образу легкости и выглядело потрясающе. А вместо блестящего декора плечо украшал бант.

Для дополнения образа принцесса выбрала красивые украшения – серьги от ZARA стоимостью 18 фунтов.

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Кейт Миддлтон выбрала платье, которое уже одевала раньше

Отметим, что это платье Кейт Миддлтон уже надевала на церемонию BAFTA в 2019 году, только в этот раз были небольшие модификации.

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