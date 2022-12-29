Принцесса Уэльская все чаще появляется на публике. Кэтрин выполняет королевские обязанности и одновременно демонстрирует безупречный вкус в одежде и изысканные аутфиты.

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Сколько стоил гардероб Кейт Миддлтон в 2022 году

В этом году Кейт Миддлтон принимала участие в огромном количестве мероприятий и зарубежных туров. Для каждого события она подбирала особый наряд, завораживала элегантностью и женственностью. СМИ подсчитали, что в 2022 году она потратила гардероб гораздо больше, чем в предыдущие годы.

В целом стоимость нового гардероба и украшений принцессы составляет примерно 213 тысяч долларов. Это самый дорогой год для Кэтрин, когда она стала женой принца Уильяма. Предыдущим самым дорогим был 2017 год. Тогда ее гардероб стоил 143 тысяч долларов.

Несмотря на то, что Миддлтон тратит на одежду сумасшедшие деньги, она ответственно относится к своей одежде, часто одевает вещи бюджетных брендов или повторяет образы, в которых уже была. А во время поездки в США она впервые появилась на публике в арендованном платье.



Кейт Миддлтон в арендованном платье / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Королевская семья и Рождество