Отметим, что королевская пара впервые посетила графство Корнуолл в роли герцога и герцогини Корнуольских. Они побывали в Национальном морском музее и пообщались с подданными.

Интересно Принц Уильям пошутил над женой Кейт во время рабочей встречи: как она отреагировала

Элегантный образ Кейт Миддлтон

Во время рабочих встреч Кэтрин всегда ошеломляет изысканными образами. На этот раз она надела элегантное платье красного красного цвета с поясом. Соединила ее с пальто нежно-коричневого цвета.

Волосы принцесса вложила в роскошные локоны, а завершила образ аксессуарами.



Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон / Фото с их инстаграммы

Эксперт проанализировала поведение Кейт Миддлтон

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в интервью Express проанализировала поведение Кейт Миддлтон и отметила, что принцесса Уэльская уже "полностью вышла из тени своего мужа".

По ее словам, Кейт всегда была бесспорно харизматичной, но была пассивнее, а в последнее время она, кажется, стала более уверенной в себе.

Кэтрин полностью вышла из тени своего мужа, демонстрируя харизму, позволяющую сиять ее естественному энтузиазму, теплоте и юмору. Она демонстрирует эмпатию, зеркальное отражение и расположение, которыми была известна принцесса Диана,

– сказала Джеймс.

Эксперт объясняет, что Кейт больше не ждет, пока гости попросят о прикосновениях, рукопожатиях и объятиях, она наконец осознала свою собственную популярность у публики.

"Настоящая харизма это то, как вы заставляете себя чувствовать окружение. Новый, очень расслабленный, естественный и тактильный язык тела Кейт влияет на чувства людей", – прокомментировала Джеймс.

Кроме того, во время поездки Кейт Миддлтон также встретила своего преподавателя Джима Эмбери. Жена принца Уильяма была приятно удивлена. "В этот момент пальцы Кэтрин не собраны в кулак и даже не убраны со спины преподавателя, а расслаблены и тактильны, если бы она занимала очень дорогого друга или члена семьи", – отметила эксперт.



Кейт Миддлтон встретила преподавателя / Фото Telegraph / Chris Jackson

К слову, накануне Кейт Миддлтон посетила Университет Лидса, где пообщалась со студентами. На фотографиях оттуда Кэтрин изображена в вязаном платье нежно-бежевом платье с широким поясом в тон наряда.

А 30 января принцесса вместе с мужем находилась в Центре раннего детства Королевского фонда. Для выхода в Лондоне принцесса Уэльска выбрала алый костюм от любимого Alexander McQueen и привлекла внимание фэшн-сообщества.