В одном из крупнейших университетов Великобритании Кэтрин познакомилась с инновационной программой Childhood Studies, сосредоточенной на раннем развитии ребенка. С помощью этой программы студенты исследуют, какую роль играют наши первые 5 лет для того, чтобы мы стали тем, кто есть.

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На странице университета рассказали, что принцесса присоединилась к студентам программы изучения детства, посетила лекцию в здании Эстер Симпсон, а затем поговорила с директором программы и студентами последних курсов о недавно начатой кампании Shaping Us.

Shaping Us – это новая долгосрочная кампания Королевского центра раннего детства, цель которой – повысить понимание общественностью решающей важности первых пяти лет жизни ребенка.

Нежный look Кейт Миддлтон

Для рабочей встречи принцесса выбрала нежный аутфит. На фотографиях Кэтрин изображена в вязаном платье нежно-бежевом платье. Изящную талию Миддлтон подчеркнул широкий пояс в тон наряда. Длинные роскошные волосы она уложила в локоны, на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах, которые выделила темными тенями. Среди украшений образ завершили лаконичные золотые серьги.

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30 января Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Центр раннего детства Королевского фонда. Для выхода в Лондоне принцесса Уэльская выбрала алый костюм от любимого Alexander McQueen и привлекла внимание фэшн-сообщества.