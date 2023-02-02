На ролике, которым поделились на странице принца и принцессы, Кэтрин общается с детьми в начальной школе. Это был разговор о важных людях в жизни этих детей, с которыми они делятся своими чувствами.

Не упустите Принц Уильям пошутил над женой Кейт во время рабочей встречи: как она отреагировала

Повседневный аутфит Кейт Миддлтон

Во время рабочих встреч Кэтрин всегда ошеломляет изысканными аутфитами. В этот раз она надела элегантную блузку изумрудного цвета с завязкой на шее. Соединила такой верх с черными классическими брюками. На талии принцессы был лаконичный пояс, волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала фирменный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров ее образ завершили золотые серьги.