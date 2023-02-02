На ролике, которым поделились на странице принца и принцессы, Кэтрин общается с детьми в начальной школе. Это был разговор о важных людях в жизни этих детей, с которыми они делятся своими чувствами.
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Повседневный аутфит Кейт Миддлтон
Во время рабочих встреч Кэтрин всегда ошеломляет изысканными аутфитами. В этот раз она надела элегантную блузку изумрудного цвета с завязкой на шее. Соединила такой верх с черными классическими брюками. На талии принцессы был лаконичный пояс, волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала фирменный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров ее образ завершили золотые серьги.
- Накануне Кейт Миддлтон посетила Университет Лидса, где пообщалась со студентами. На фотографиях оттуда Кэтрин изображена в вязаном платье нежно-бежевом платье с широким поясом в тон наряда.
- 30 января принцесса вместе с мужем была в Центре раннего детства Королевского фонда. Для выхода в Лондоне принцесса Уэльская выбрала алый костюм от любимого Alexander McQueen и привлекла внимание фэшн-сообщества.