Этот выход был приурочен к запуску новой кампании Кейт Миддлтон Shaping Us для развития детей младшего возраста. Она повысит осведомленность и подчеркнет критическую важность первых пяти лет жизни для формирования в будущем. Однако всех поразила не столько инициатива супруги принца Уильяма, сколько ее безупречный смелый look.

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Кейт Миддлтон в красном костюме за 2,5 тысячи евро

41-летняя принцесса Уэльская выглядела безупречно в красном брючном костюме от Alexander McQueen со строго скроенным пиджаком с острыми плечами, глубоким декольте и подчеркнутой талией.

Эта комбинация стоит 2480 евро – почти 100 тысяч гривен. Ее Кейт Миддлтон дополнила замшевым клатчем от Miu Miu за 895 долларов и туфлями на каблуке от Gianvito Rossi за 630 евро.

Особое внимание привлекли серьги британского бренда Chalk Jewellery. Это изделие ручной работы, но стоит оно менее 100 долларов. Предполагают, что Кейт Миддлтон намеренно подобрала недорогие украшения из-за экономического кризиса в Великобритании. Однако серьги гармонично выглядели с ее лакшери-образом.

Кейт Миддлтон в костюме за почти 2,5 тысячи евро / Фото из инстаграма Уэльских