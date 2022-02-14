Первые предположения о расставании Канье Веста и Джулии Фокс появились тогда, когда она удалила из инстаграма все общие фото с рэпером. После бурных обсуждений в печати представитель актрисы все же подтвердил, что они с Канье больше не пара.

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Канье Вест разошелся с Джулией Фокс

Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и партнерами, но они больше не вместе,
– говорится в источнике.

Инсайдеры издания People передают, что рэпер и актриса остыли из-за расстояния: он живет в Лос-Анджелесе, она – в Нью-Йорке.

Кроме того, западные СМИ ходили слухи, что Джулия Фокс переживает расставание с Канье Вестом совсем не так спокойно, как об этом информируют ее представители. На днях якобы заплаканную актрису видели в аэропорту. Та же опровергла слухи о своих слезах из-за бывшего Ким Кардашян.

Я не плакала с 1997 года и точно не стала бы плакать из-за этого,
– писала звезда в инстаграме.

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Что известно о романе Канье Веста с Джулией Фокс

  • Канье Вест и Джулия Фокс встретились в Майами в канун Нового года, мгновенно влюбившись и закрутив роман. Не прячась от папарацци, они ходили на спектакли и ужинали в ресторанах.
  • Рэпер и актриса подтвердили свои отношения страстной фотосессией Interview Magazine. Джулия Фокс призналась, что рядом с Канье чувствовала себя Золушкой, он якобы очень галантно ухаживал.
  • Первый светский выход пары состоялся на Неделе моды в Париже. Для появления на красной дорожке они выбрали парные наряды из денима.
  • Интересно, что Канье Вест был и на дне рождения Джулии Фокс. На 32-летие он подарил любимой и ее четырем подругам сумки Birkin.