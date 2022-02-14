Первые предположения о расставании Канье Веста и Джулии Фокс появились тогда, когда она удалила из инстаграма все общие фото с рэпером. После бурных обсуждений в печати представитель актрисы все же подтвердил, что они с Канье больше не пара.

Читайте также Как звезды поздравляют с Днем святого Валентина: романтическая подборка

Канье Вест разошелся с Джулией Фокс

Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и партнерами, но они больше не вместе,

– говорится в источнике.

Инсайдеры издания People передают, что рэпер и актриса остыли из-за расстояния: он живет в Лос-Анджелесе, она – в Нью-Йорке.

Кроме того, западные СМИ ходили слухи, что Джулия Фокс переживает расставание с Канье Вестом совсем не так спокойно, как об этом информируют ее представители. На днях якобы заплаканную актрису видели в аэропорту. Та же опровергла слухи о своих слезах из-за бывшего Ким Кардашян.

Я не плакала с 1997 года и точно не стала бы плакать из-за этого,

– писала звезда в инстаграме.

Интересно, пока у Канье Веста была интрижка с Джулией Фокс, его экс-жена Ким Кардашян, которую он мечтает вернуть, встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Звезды якобы до сих пор вместе, что ужасно раздражает рэпера.

Интересно Новая избранница Канье Уэста и актриса с насыщенной биографией: что известно о Джулии Фокс

Что известно о романе Канье Веста с Джулией Фокс