Первые предположения о расставании Канье Веста и Джулии Фокс появились тогда, когда она удалила из инстаграма все общие фото с рэпером. После бурных обсуждений в печати представитель актрисы все же подтвердил, что они с Канье больше не пара.
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Канье Вест разошелся с Джулией Фокс
Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и партнерами, но они больше не вместе,
– говорится в источнике.
Инсайдеры издания People передают, что рэпер и актриса остыли из-за расстояния: он живет в Лос-Анджелесе, она – в Нью-Йорке.
Кроме того, западные СМИ ходили слухи, что Джулия Фокс переживает расставание с Канье Вестом совсем не так спокойно, как об этом информируют ее представители. На днях якобы заплаканную актрису видели в аэропорту. Та же опровергла слухи о своих слезах из-за бывшего Ким Кардашян.
Я не плакала с 1997 года и точно не стала бы плакать из-за этого,
– писала звезда в инстаграме.
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Что известно о романе Канье Веста с Джулией Фокс
- Канье Вест и Джулия Фокс встретились в Майами в канун Нового года, мгновенно влюбившись и закрутив роман. Не прячась от папарацци, они ходили на спектакли и ужинали в ресторанах.
- Рэпер и актриса подтвердили свои отношения страстной фотосессией Interview Magazine. Джулия Фокс призналась, что рядом с Канье чувствовала себя Золушкой, он якобы очень галантно ухаживал.
- Первый светский выход пары состоялся на Неделе моды в Париже. Для появления на красной дорожке они выбрали парные наряды из денима.
- Интересно, что Канье Вест был и на дне рождения Джулии Фокс. На 32-летие он подарил любимой и ее четырем подругам сумки Birkin.