Счастливая и улыбающаяся Джулия Фокс решила отметить день рождения во французском бистро Lucien в Нью-Йорке. Звезда любит это место, поэтому, похоже, долго не думала о месте празднования. Для мероприятия Джулия надела кожаные штаны и кожаный топ.
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"Канье все время улыбался"
На видеороликах, которые оставили ее друзья в сети, можно увидеть праздничный торт со свечами, который вынесли Джулии. Пока она загадывала желание, рядом с ней стоял улыбающийся Канье, который обнимал возлюбленную и прижимался к ее плечам.
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Позже компания переместилась за стол, где гости угощались, а Фокс разбирала подарки, демонстрируя Уэсту.
Они прибыли вместе, выглядя очень парно. Канье все время улыбался. Ее друзья тоже были там. Это была большая компания,
– сообщил инсайдер издания.
"Уэст прилетел в Нью-Йорк на ее день рождения, а потом улетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы закончить свой новый альбом ('Donda 2')", – добавил источник, близкий к окружению пары.
Это была первая встреча влюбленной пары после их громкой поездки на Неделю моды в Париже, где они носили парные образы и привлекали внимание всех СМИ и папарацци.
Что известно о романе пары
- Впервые слухи об отношениях между Канье и Джулией появились в начале января 2022 года. После развода с Ким Кардашян рэпер начал проводить время с Фокс в разных заведениях США.
- Впоследствии пара подтвердила роман в романтической фотосессии для Interview Magazine. Там Фокс призналась, что впервые встретилась с Канье перед Новым годом и у нее возникла "мгновенная симпатия".
- Через несколько недель пара вместе отправилась в Париж, где совершила несколько общих выходов. В сети уже начали сравнивать сходство стилей экс-супруги Ким Кардашян и Фокс.
- Сама же Джулия раньше была замужем за пилотом Питером Артемьевым. 14 февраля 2021 года Фокс объявила о рождении сына.