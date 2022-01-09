Американский рэпер Канье Уэст и актриса Джулия Фокс снялись в откровенной совместной фотосессии для Interview Magazine. Актриса также прокомментировала отношения с рэпером.

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Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман

Джулия Фокс рассказала, что впервые они встретились в Майами накануне Нового года. По ее словам, "это была мгновенная симпатия".

Он имеет такую энергетику, с ним очень весело. Он заставил меня и моих друзей весь вечер танцевать, смеяться и улыбаться,

– поделилась актриса.

Из слов Джулии следует, что пара встречается всего неделю. Однако каждое их свидание является запоминающимся надолго.

"Мы собрались на спектакль Slave Play. Самолет Ye приземлился в шесть, а спектакль начинался в семь, и он приехал вовремя. Это меня удивило. Потом мы поехали ужинать в Carbone – один из моих любимых ресторанов. Прямо в ресторане Ye начал снимать эту фотосессию, пока люди рядом ужинали! Всем очень понравилось, все нас подбадривали", – добавила она.

Фотосессия-свидание продолжилось в люксовом номере отеля, что было для девушки удивлением: "Он приготовил целую комнату одежды, это мечта любой девушки. Я чувствовала себя Золушкой. Не знаю, как ему удалось все это подготовить, но я была так удивлена: ну разве такое делают на втором свидании? Да и вообще на свидании. И все это так органично. Не знаю, куда все идет, но если это хоть что-то говорит о будущем, то мне очень нравится такое развитие событий".

Фотосессия Канье и Джулии

Влюбленные позировали перед камерой в стильных образах. Они обнимались и не стеснялись показывать чувства.

Фотосессия Канье и Джулии / Фото Interview Magazine

Напомним, ранее роман Канье Уэста и Джулии Фокс подтвердил инсайдер. "Они только что разорвали предыдущие отношения и помогли друг другу прийти в себя. Они родственные души, и на это круто смотреть", – сообщал источник.