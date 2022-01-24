Канье Вест вместе с новой избранницей пришел на Неделю моды, проводимую в Париже. 23 января состоялся показ новой коллекции Kenzo, где и побывала новоиспеченная звездная пара.

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Выход Канье Веста и Джулии Фокс

На показ коллекции знаменитости пришли в парных образах. Канье Вест появился в джинсовых брюках и куртке, соединив наряды с массивными сапогами и солнцезащитными очками.

Джулия Фокс сделала акцент на талии – позировала в широких джинсовых брюках с низкой посадкой и укороченной куртке с конусообразным бюстом. Она дополнила наряды опять же джинсовыми ботинками и черной сумочкой.

Из аксессуаров на актрисе были массивные золотые серьги-подвески в виде сердец. На лице она сделала не менее эффектный макияж – обвела глаза черным карандашом. Аутфиты звезд также завершали черные перчатки.



Канье Вест и Джулия Фокс / Фото из инстаграммы Джулии Фокс

Добавим, что недавно Джулия Фокс приняла участие в подкасте, где рассказала об отношениях с Канье Вестом. Актриса ответила на обвинение в том, что она встречается с рэпером ради собственной выгоды.

Это смешно, потому что я получаю столько внимания, когда мне это не нужно. Люди говорят мне: "О, да ты просто хочешь популярности, влияния, денег". Дорогая, я всю свою взрослую жизнь встречалась с миллиардерами, так что давай не будем,

– отвечает Фокс.

Отношения Канье Веста и Джулии Фокс