После развода с Ким Кардашян к известному американскому рэперу Канье Уэсту приковано большое внимание СМИ и папарацци. Теперь пресса подозревает исполнителя в новом романе.
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Канье Уэст встречается с актрисой
Еще 1 января 44-летнего рэпера увидели на свидании с 31-летней американской актрисой Джулией Фокс. Они проводили время в Майами.
Через несколько дней пару снова подловили вместе. 4 января Канье Уэст и Джулия Фокс вместе посмотрели на Бродвее пьесу Slave Play с общими друзьями, а затем отправились на ужин в ресторане Carbon.
Джулия и Йе встречаются. Они оба только что разорвали предыдущие отношения и помогли друг другу оправиться. Они родственные души, и на это круто смотреть,
– сообщил источник.
Канье Уэст и Джулия Фокс на свидании / Фото Getty Images
Отметим, Джулия Фокс – американская актриса. Она известна по роли в фильме "Неогранённые драгоценности". Звезда занимается не только кино, но и увлекается режиссурой, выпустила коллекцию одежды и рисует картины.
Джулия Фокс / Фото из инстаграма звезды
Личная жизнь Канье Уэста после развода с Ким Кардашян
- Через несколько месяцев после новостей о разводе стало известно, что исполнитель встречается с моделью Ириной Шейк. Их отношения продолжались около месяца и завершились якобы из-за несерьезности.
- После этого КаньеУэст всячески намекал, что скучает по бывшей жене Ким Кардашян и посвящал ей песни. Также он признался, что до сих пор не разведен официально.
- Поведение знаменитости было и остается неоднозначное, ведь он заявлял, что вернется к светской львице, но в то же время его фотографировали во время свиданий с другими. В частности, Канье подозревали в романе с моделью.