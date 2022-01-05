После развода с Ким Кардашян к известному американскому рэперу Канье Уэсту приковано большое внимание СМИ и папарацци. Теперь пресса подозревает исполнителя в новом романе.

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Канье Уэст встречается с актрисой

Еще 1 января 44-летнего рэпера увидели на свидании с 31-летней американской актрисой Джулией Фокс. Они проводили время в Майами.

Через несколько дней пару снова подловили вместе. 4 января Канье Уэст и Джулия Фокс вместе посмотрели на Бродвее пьесу Slave Play с общими друзьями, а затем отправились на ужин в ресторане Carbon.

Джулия и Йе встречаются. Они оба только что разорвали предыдущие отношения и помогли друг другу оправиться. Они родственные души, и на это круто смотреть,

– сообщил источник.

Канье Уэст и Джулия Фокс на свидании / Фото Getty Images

Отметим, Джулия Фокс – американская актриса. Она известна по роли в фильме "Неогранённые драгоценности". Звезда занимается не только кино, но и увлекается режиссурой, выпустила коллекцию одежды и рисует картины.

Джулия Фокс / Фото из инстаграма звезды

Личная жизнь Канье Уэста после развода с Ким Кардашян