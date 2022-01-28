Уже более месяца в прессе и сети идут разговоры о Джулии Фокс. Теперь, после совместных выходов с Канье Уэстом на Неделе моды, о ней говорит чуть ли не весь мир.

Читайте также В трендовых джинсовых образах: Канье Уэст вышел в свет с любимой на Неделе моды

Что известно о Джулии Фокс

Начало творческого пути

Джулия Фокс родилась в Милане в 1990 году. Она воспитывалась в итальянско-американской семье, где больше всего времени проводила с дедушкой. В возрасте 6 лет жизнь девочки изменилась, вместе с отцом она переехала в Соединенные Штаты.

Джулия начала подрабатывать еще со старшей школы. Она перепробовала большое количество различных профессий: продавала мороженое, выпечку, работала в обувном бутике. Перед началом творческого пути она попробовала себя и в бизнесе: основала с подругой бренд вязаной одежды Franziska Fox, а также рисовала картины. По ее словам, для одной из выставок она использовала собственную кровь.



Джулия Фокс / Фото из инстаграма Джулии Фокс

Взлет актерской карьеры

Через некоторое время Джулия Фокс стала актрисой. Наибольшую известность она получила благодаря съемкам в фильме "Неограненные алмазы". В ленте ее партнером был известный актер Адам Сэндлер.

Фильм неожиданно стал одним из 10 лучших в 2019 году по версии Национального совета кинокритиков США. Джулия Фокс была номинирована на премию Gotham Awards в категории "актерский прорыв".



Джулия Фокс / Фото из инстаграма Джулии Фокс

Личная жизнь

О романтических отношениях Джулии Фокс известно не так много. Она встречалась с пилотом Питером Артемьевым, от которого родила первенца год назад. С мужем актриса разошлась, а теперь закрутила роман со знаменитым рэпером Канье Уэстом.



Джулия Фокс с первенцем и экс-бойфрендом / Фото из инстаграма Джулии Фокс

Джулия Фокс не скрывает детали ее новых отношений. По словам девушки, она впервые встретила Канье в Майами накануне Нового года. Тогда он показался звезде "милым и даже забавным". На протяжении первых свиданий исполнитель запомнился Фокс пунктуальностью и хорошим чувством юмора.

"Мы провели волшебный вечер вместе. Потом отправились в ресторан Carbone, и это было только начало всех сюрпризов... Еще у него был подготовлен гостиничный номер, где было полно одежды для меня... Не знаю, как он успел все это подготовить. Я же чувствовала себя в этот миг Золушкой и подумала: если такие чудеса происходят уже на втором свидании, чего же надеяться дальше", – признавалась Джулия.



Джулия Фокс и Канье Уэст / Фото Interview Magazine

Фокс успела ответить и тем, кто критикует ее в сети. Она заявляла, что часто встречалась с богачами, поэтому деньги Канье Уэста ей не нужны. Актриса подчеркнула, что ее чувства – искренние.

Интересно, что в сети заметили сходство Джулии Фокс и Ким Кардашьян. Считают, что именно после начала отношений светской львицы и рэпера, Ким смогла стать иконой стиля и добиться высот. Сейчас о Джулии говорят на каждом шагу, а она повторяет образы бывшей своего бойфренда, хоть и подвергается критике за странные аутфиты.