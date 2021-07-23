Канье Уэст со слезами на глазах исполнил песню о том, что "потерял семью"

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст недавно устроил вечеринку по случаю выпуска 10 альбома. На одной из песен он читал рэп о том, что "потерял семью". Эта композиция довела звезду до слез.

Известный американский рэпер Канье Уэст еще не презентовал 10 студийный альбом Donda в сети. Однако он устроил мероприятие, на котором исполнил песни и отпраздновал юбилейную пластинку.

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Канье Уэст расчувствовался на песни о семье

Вечеринка прошла на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Канье Уэст появился на публике в красном костюме, а также маске, которая полностью прикрывала его лицо. С ней он часто прогуливается по улицам, ведь не хочет, чтобы его фотографировали папарацци.

Хип-хоп исполнитель исполнил трек Love Unconditional (в переводе – "Любовь безусловная"). В нем была строка о том, что Канье "потерял семью". На этом моменте Уэст не смог сдержать эмоций и прослезился.

Напомним, что Ким Кардашян смотрела выступление бывшего мужа вживую. Она пришла поддержать его вместе с детьми и сестрой Хлои.

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