Камалия с мужем и детьми отдыхает в Турции: фото

11 августа 2021 , 13:26
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Источник:

инстаграм Камалии

Украинская певица Камалия отправилась в отпуск с мужем и дочерьми. Семья отдыхает в популярной среди туристов Турции. Знаменитость показала подросших близнецов во время релакса на роскошной яхте.

Сезон летних отпусков продолжается. Все больше знаменитостей публикуют в социальных сетях фото с разных курортов. Камалия с семьей тоже не упустила случая насладиться теплыми днями на берегу моря.

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Семья Камалии в Турции

Артистка на личной странице в инстаграме опубликовала серию фото из долгожданного отпуска. Камалия проводит летний отдых в кругу родных людей. В частности, она поделилась с поклонниками редкими фотографиями подросших дочерей – Арабеллы и Мирабеллы.

7-летние девочки редко появляются на публике со знаменитой мамой, поэтому их фотографии всегда привлекают внимание. В Турции двойняшки очень счастливы, так как отдыхают с родителями. Девочки надевают яркие платья и с радостью фотографируются с мамой и папой.

Отдых еще прекраснее, когда рядом родные люди,
– написала Камалия в публикации.

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Украинские звезды на отдыхе с детьми

  • Василиса Фролова с 5-месячным сыном также нежилась на солнышке в Турции.
  • Монатик полетел в семейный отпуск за границу, однако не рассекречивает куда именно.
  • Катя Осадчая релаксировала у бассейна в Турции вместе с сыном Иваном.
  • Тина Кароль полетела с сыном в Исландию.
  • Лидия Таран с дочерью провела отпуск во Франции.
Автор: Христина Кобак