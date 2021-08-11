Сезон летних отпусков продолжается. Все больше знаменитостей публикуют в социальных сетях фото с разных курортов. Камалия с семьей тоже не упустила случая насладиться теплыми днями на берегу моря.
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Семья Камалии в Турции
Артистка на личной странице в инстаграме опубликовала серию фото из долгожданного отпуска. Камалия проводит летний отдых в кругу родных людей. В частности, она поделилась с поклонниками редкими фотографиями подросших дочерей – Арабеллы и Мирабеллы.
7-летние девочки редко появляются на публике со знаменитой мамой, поэтому их фотографии всегда привлекают внимание. В Турции двойняшки очень счастливы, так как отдыхают с родителями. Девочки надевают яркие платья и с радостью фотографируются с мамой и папой.
Отдых еще прекраснее, когда рядом родные люди,
– написала Камалия в публикации.
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Украинские звезды на отдыхе с детьми
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