Сезон летних отпусков продолжается. Все больше знаменитостей публикуют в социальных сетях фото с разных курортов. Камалия с семьей тоже не упустила случая насладиться теплыми днями на берегу моря.

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Семья Камалии в Турции

Артистка на личной странице в инстаграме опубликовала серию фото из долгожданного отпуска. Камалия проводит летний отдых в кругу родных людей. В частности, она поделилась с поклонниками редкими фотографиями подросших дочерей – Арабеллы и Мирабеллы.

7-летние девочки редко появляются на публике со знаменитой мамой, поэтому их фотографии всегда привлекают внимание. В Турции двойняшки очень счастливы, так как отдыхают с родителями. Девочки надевают яркие платья и с радостью фотографируются с мамой и папой.

Отдых еще прекраснее, когда рядом родные люди,

– написала Камалия в публикации.

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Украинские звезды на отдыхе с детьми