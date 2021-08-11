Сезон літніх відпусток триває. Все більше знаменитостей публікують в соціальних мережах фото з різних курортів. Камалія з сім'єю також не втратила нагоди насолодитися теплими днями на березі моря.
До слова Каменських, Єфросиніна, Тарабарова: де цього літа відпочивають українські зірки
Сім'я Камалії в Туреччині
Артистка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію фото з довгоочікуваної відпустки. Камалія проводить літній відпочинок в колі найрідніших людей. Зокрема вона поділилася з шанувальниками рідкісними світлинами підрослих доньок – Арабелли та Мірабелли.
7-річні дівчатка рідко з'являються на публіці зі знаменитою мамою, тому їхні фотографії завжди привертають увагу. В Туреччині двійнята дуже щасливі, адже відпочивають з батьками. Дівчата одягають яскраві сукні та з радістю фотографуються з мамою й татом.
Відпочинок ще прекрасніший тоді, коли поруч рідні люди,
– написала Камалія в публікації.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Українські зірки на відпочинку з дітьми
- Василіса Фролова з 5-місячним сином також ніжилася на сонечку в Туреччині.
- Монатік полетів у сімейне відпустку за кордон, проте не розсекречує куди саме.
- Катя Осадча релаксувала біля басейну в Туреччині разом із сином Іваном.
- Тіна Кароль полетіла з сином в Ісландію.
- Лідія Таран з донькою провела відпустку у Франції.