Катя Осадчая летом предпочитает пассивный отдых на берегу моря. В этом году она уже неоднократно была в Турции. Знаменитость отдыхает там после насыщенных съемок.

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Поскольку ведущая готовится в третий раз стать мамой, то рабочий график немного изменила. Больше времени она уделяет себе и семье, ожидающей рождения малыша. Обязательным является семейный отдых.

В пятизвездочный отель города Бодрум Катя прилетела с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Однако через несколько дней ведущий должен был вернуться в Украину, где были запланированы съемки нового проекта. Поэтому Осадчая продолжила наслаждаться отпуском только с потомком.

Катя Осадчая с сыном в Турции

Звездная мама не скучает, ведь Иван очень активный и постоянно хочет играть. Так, на личной странице в инстаграме Осадчая поделилась, что хотела сделать красивое фото возле бассейна, а взамен вышел кадр, где Иван брызгает на нее водой.



Катя Осадчая в бассейне / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

В заметке под фотографиями знаменитость рассказала, что в жизни Ивана много значит детский садик, ведь там его учат соблюдать дисциплину. А на отдыхе родители позволяют немного расслабиться и дисциплина куда-то девается.

Юрий Горбунов прокомментировал публикацию, отметив, что Иван "распустился за несколько дней без папы".