Артистка предпочитает активный отдых, поэтому часто вместе с сыном отправляется в новые страны, где изучает местную культуру, традиции, памятники архитектуры. Летом Тина отправилась в прохладную Исландию, откуда публикует в сети невероятные кадры.

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Тина Кароль с сыном в Исландии

На странице фан-клуба Тины Кароль в инстаграме опубликовали несколько роликов, где видны места, которые Кароль и Вениамин уже успели посетить. В частности, они увидели одни из самых известных мест Исландии – водопады.

Мамочка и ее потомок побывали у водопада Скоугафосс, впадающего в Атлантический океан. Он является одним из самых популярных туристических мест этой страны.

Также увидели водопад Свартифосс, который еще называют "черным водопадом". Изюминкой этого места является цвет и форма скалы, из которой льется вода.

Тина еще и попробовала кусочек исландского ледника. На ее лице постоянно сияет улыбка. Похоже, что исполнительница очень рада этой поездке и сполна наслаждается каждым моментом.

Ранее певица показывала, как на отдыхе выбирает комфортную одежду и не пользуется косметикой. Звезда отдыхает от ежедневных окрашиваний, причесок, наполняется энергией для активной работы, которую восстановит после возвращения в Киев.