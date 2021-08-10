Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, как и большинство знаменитостей, отдыхала в Турции вместе с сыном Родионом. Она уже вернулась в Украину, а потому поделилась впечатлениями от незабываемого первого отпуска с малышом.

К теме Василиса Фролова впервые после родов показала фигуру в купальнике

Василиса Фролова об отдыхе с малышом

Телеведущая подчеркнула, что наиболее важным для отпуска с крошечными детьми, является настроение самой матери.

Мои выводы после первого отдыха с ребенком: возможно все, главное настроить внутренний дзен. Тревоги и беспокойства – угроза от мамы, а не от младенца,

– призналась Василиса Фролова.

Звезда рассказала, что осознала нечто важное после общения с мамой 5 детей, которая никогда не пользовалась услугами няни: "Не вы отдыхаете с детьми, а дети с вами. Конечно, это сложно, но я знаю, что дальше легче и интереснее".

Примерно неделю назад Василиса Фролова впервые отправилась с сыном Родионом в Турцию. Там она отдыхала в 5-звездочном отеле с видом на Эгейское море. Звезда активно проводила время: наслаждалась пейзажами, плавала в бассейне и море и даже летала на гидроплане с малышом.