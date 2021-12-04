38-летний бизнесмен из Львова видел свое будущее со Златой Огневич. Он признался "Холостячке" в любви, был готов переезжать в столицу и планировать свадьбу. Рядом с ним у звезды горели глаза, однако за три месяца на проекте она полюбила другого – Андрея Задворного, а Дмитрию разбила сердце.

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С финальной церемонии мужчина ушел, не сказав главной героине ни слова, а вне съемочной площадки – пустил слезу. Он пожалел, что не поблагодарил Злату за их историю, но почему-то не сделал этого и в своем инстаграме.

Дмитрий подчеркнул, что "Холостячка" кардинально изменила его жизнь. Он впервые в жизни начал открываться, однако артистке были не нужны его чувства.

Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так,

– написал Дмитрий.

Однако бизнесмен искренне верит, что встретит ту девушку, в которую влюбится взаимно и обязательно будет счастлив с ней.



Дмитрий Шевченко / Фото из инстаграма финалиста "Холостячки"

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Полный текст публикации Дмитрия Шевченко:

Для меня это был очень сложный путь. Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног наголову. Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так.

Честно, прямо сейчас, я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто. Но я точно знаю, что я встречу того человека, с которым буду по-настоящему счастлив!