На пост-шоу "Холостячки" Злата Огневич и Андрей Задворный только вспоминали, как им было хорошо вместе. За полтора месяца реальных отношений мужчина якобы остыл, прекратил чувствовать то, что чувствовал. Его влюбленность прошла, тогда как певица искренне признавалась в любви.

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Признание Андрея очень ранило "Холостячку", но в тот момент активизировался другой участник – Максим Тарапата. Именно он стал ее поддержкой после мучительного разрыва – приглашал на свидания, катал по городу по ночам, дарил цветы.

Да, у меня есть чувства. Я очень рад, что у нас такие отношения, что мы друг друга поддерживаем,

– поделился Максим Тарапата.

Пока говорить о любви между Златой Огневич и Максом рано. Однако мужчина не исключает того, что их дружба может трансформироваться в настоящие чувства. Сейчас он дает время "холостячке", чтобы ее рана зажила.

Злата Огневич и Максим Тарапата / Фото из инстаграма мужчины

Напомним, Максим Тарапата покинул проект "Холостячка" за шаг до финала, в 11 выпуске. Злата Огневич отпустила его после знакомства с родителями со словами, что "не может ответить такой же взаимностью".

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